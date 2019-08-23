ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أتربيرغ قوله: "أليسون بيكر يواصل العلاج والتأهيل كل يوم، ويحاول تحسين حالته".

وأضاف: "بيكر يقوم ببعض التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية، ولكن دون استخدام ساقه".

وتابع مدرب حراس ليفربول: "الوضع صعب لكن يجب أن نتطلع خطوة للأمام، وأن نحول الأمور السلبية إلى إيجابية".

وأشار إلى موعد عودة أليسون بقوله: "لم يمنحنا الأطباء وقتا محددا، لأن من الصعب تحديد مدى سرعة شفاء الحارس البرازيلي".

وذكر أتربيرغ "هناك فترة توقف دولي قادمة، وعلينا أن ننتظر لمعرفة مدى الوقت الذي يحتاجه أليسون للعودة".

يذكر أن أليسون تعرض لإصابة قوية أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحارس البرازيلي قد يغيب عن المباريات لمدة شهرين.