وقالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن المهاجم السابق توفي في لندن الخميس، ولم يعلن بعد عن سبب الوفاة.

وكتب وكيل أعمال النجم الغاني: "سمعت توا خبر وفاة جونيور أغوغو.. لا زلت لا أصدق الخبر.. واحدة من أكثر اللحظات فخرا في مسيرتي كانت رؤيته يتألق في كأس أمم أفريقيا بغانا".

وكان أغوغو قد تعرض لنوبة قلبية قبل 4 أعوام، تسببت له بفقدان القدرة على التحدث، وأقعدته لمدة طويلة، وأنهت مشواره الكروي.

وتتذكر الجماهير المصرية النجم الغاني بشكل خاص، بسبب الفترة التي قضاها مع الزمالك بالدوري المصري عام 2008، لمدة موسم واحد.

وسبق لأغوغو اللعب لأندية أوروبية مثل نوتنغهام فوريست وكوينز بارك رينجرز الإنجليزيين، وهيبرنيان الاسكتلندي.