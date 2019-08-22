ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "مان سيتي" طلب من مسؤولي الاتحاد زيادة عدد الميداليات الممنوحة له بعد تتويجه بـ"البريمرليغ"، على اعتبار أن عددا من اللاعبين لم يحصلوا على ميدالياتهم.

وتابعت أن الاتحاد المحلي للعبة منح سيتي 40 ميدالية لتوزيعها على اللاعبين وأفراد الطاقم الفني والتقني، إلا أن الفريق طالب بالمزيد، بحجة أن العدد غير كاف.

وعادة، يتم منح الميداليات لأي لاعب شارك في خمس مباريات أو أكثر، خلال موسم الدوري الإنجليزي.

وانتقد مدرب الفريق، بيب غوارديولا، في وقت سابق، قواعد الميداليات، حسب ما نقلت الصحيفة.

وقال "تبدو لي هذه الفكرة سخيفة.. كل من شارك في التتويج يعتبر بطلا.. لقد عملوا بجد من أول يوم في الموسم إلى آخر لحظة فيه".

وأضاف قائلا "إذا كانوا يريدون ميداليتي، فسأمنحهم إياها.. لا مانع لدي".