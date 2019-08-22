وأفادت صحيفة "المصري اليوم"، الخميس، بأن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثة سامي في مدينة الصف التي تقع ضمن حدود محافظة الجيزة، جنوب القاهرة.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللاعب الراحل غرق بالقرب من معدية (عبارة) في المدينة.

ولعب عبدالله سامي سابقا لأندية الاتحاد والجونة والسكة الحديد وغيرها، لكنه لم يكن معروفا على نطاق واسع.

وتقول وسائل إعلام مصرية إن سامي يبلغ من العمر (31 عاما)، وكان يلعب في مركز الدفاع.

وقد بدأ مشواره الرياضي في نادي تليفونات بني سويف، واستقر أخيرا في فريق صيد المحلة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" .