وقال برادي بعد فوز فريقه، الأحد، على مونزا، بـ 3-1، ضمن منافسات كأس إيطاليا "ريبيري؟ نحبه كثيرا، ولكن مثل جميع اللاعبين الكبار، فهو يفكر في الاحتمالات".

وتابع "نريد التعاقد معه ولكننا لا نستطيع إمكانية دفع الملايين، على غرار الأندية العربية أو الروسية"، قبل أن يختم "ولكن في حال أراد متابعة اللعب على أعلى المستويات، فإن فريق فيورنتينا ينتظره".

وغادر ريبيري، البالغ 36 عاما، صفوف بايرن ميونيخ، مع انتهاء عقده في الموسم الماضي بعدما أمضى 12 عاما في بافاريا، حيث فاز، من بين العديد من الألقاب، بالدوري الألماني 9 مرات وبالكأس المحلية 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند.

ودافع عن ألوان المنتخب الفرنسي، في 91 مبارة دولية سجل 16 خلالها هدفا.