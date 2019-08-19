وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام رين بنتيجة (1-2) في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي: "لا يمكن أن نخسر نيمار دون أن نعوضه بصفقة جديدة هذا مستحيل".

واستبعد توخيل نيمار من تشكيلته للأسبوع الثاني على التوالي وسط شكوك بشأن مستقبله، في حين واجه فريقه صعوبات في اختراق دفاع رين بطل الكأس في غياب المهاجم البرازيلي.

من جانبه، أبدى اللاعب البرازيلي رغبته في الرحيل عن جدران النادي الباريسي هذا الصيف.

وتحركت الإدارة الباريسية بالفعل نحو بيع نيمار، إلا أن المفاوضات مع مسؤولي برشلونة الإسباني تعثرت لأسباب مالية.

ويرغب نيمار في العودة مجددا لصفوف برشلونة، بينما يطالب مسؤولو الفريق الباريسي بمبالغ مالية تعجيزية أو صفقة تبادلية ضخمة تتضمن 3 لاعبين من صفوف الفريق الكتالوني.