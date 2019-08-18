وقال فالفيردي لصحيفة "فاينانشال تايمز" الإنجليزية، إن ميسي لا يشارك عادة في الصراع على الكرة في الدقائق الأولى من المباريات، أو بالأحرى "يتجاهل الكرة ويبدأ بفحص مواقع مدافعي الفريق المنافس".

ويضيف المدرب أن ميسي "يراقب كل خطوة بشكل دقيق، ويحدد كل حركة لوضع الفريق المنافس، مما يساعده على اكتشاف نقاط الضعف".

ويتابع فالفيردي: "مع الوقت، يدخل في أجواء اللعب شيئا فشيئا، لكنه يعلم تماما أين توجد نقاط الضعف في المنافسين".

ورغم بحث النادي الكتالوني طيلة الوقت على لاعبين جدد لتدعيم مقعد البدلاء ومراكز الفريق، فإن فالفيردي يعترف أن برشلونة "لن يكون قادرا أبدا على استبدال ميسي".

وفي غياب ميسي (32 عاما)، تلقى برشلونة هزيمة بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو، الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب المباراة إن فريقه افتقد نجمه الأرجنتيني، مردفا: "ميسي يسهل العديد من المواقف الصعبة، سواء بهدف مفاجئ أو تمريرة غير متوقعة".

وتابع في تصريحات نقلها موقع صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية: "ليس الجميع مثل ميسي، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل مع ظروف غيابه، لأنه وارد وفي أي وقت".