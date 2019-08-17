وأكد منصور الجمعة أن الزمالك تعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوجيفتش، المعروف "بميتشو"، ليقود الفريق في الموسم المقبل.

ولكن المدرب الصربي فاجأ جماهير "الفرسان البيضاء" قائلا: "خبر التعاقد مع الزمالك هو هراء"، وفقا لصحيفة "تايمز" الجنوب أفريقية.

وقال مدرب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السابق: "لقد توسل (منصور) بي للقدوم للزمالك، وربما قد آتي بالفعل، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك أي شيء رسمي".

وأضاف: "إذا كان منصور فعلا يريدني فعليه إنفاق الملايين.. لا أفهم كيف من الممكن أن يتم العمل بهذا الشكل"، منتقدا طريقة إعلان منصور عن التعاقد قبل أن يتم.

ونفى "ميتشو" أن يكون قد توجه لمصر للتوقيع مع الزمالك، وهو ما أشارت إليه مواقع مصرية، وأكد أنه ذاهب لزيارة والدته المصابة بالسرطان في بلده صربيا، ولا يعلم إن كان سيعود لأفريقيا، وفقا للصحيفة.

وسبق لميتشو تدريب منتخب أوغندا ونادي الهلال السوداني، ونجح بتطوير نادي أورلاندو بايرتس وجعله منافسا حقيقيا لأكبر الأندية في أفريقيا.