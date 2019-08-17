وكان دجيكو (33 عاما) مرشحا للانتقال إلى صفوف إنتر ميلانو، لكنه قرر في النهاية تمديد عقده حتى 30 يونيو 2022 مع روما.

وقال في هذا الصدد "لقد شعرت بمدى تمسك المسؤولين ببقائي. هنا يتوفر كل شيء من أجل إحراز الألقاب وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول".

وانتقل دجيكو إلى روما في أغسطس عام 2015 قادما من مانشستر سيتي وخاض في صفوف فريقه 179 مباراة وسجل 87 هدفا وتوج هدافا للدوري الإيطالي موسم 2016-2017.

وأكد روما أيضا تعاقده مع المدافع التركي يلدريم مرت شيتين من جنكليربيرليغي مقابل 3 ملايين يورو، بعقد لخمس سنوات.

وأنهى روما الموسم المنصرم بحلوله سادسا في الدوري المحلي، وسيفتتح موسم 2019-2020 الجديد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا على ملعبه ضد جنوى نهاية الأسبوع المقبل.