وأدانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي سياسيا بـ"قبول الأموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات".

ولم يحدد "الفيفا" أي مباريات تلقى بشأنها سياسيا رشى للتلاعب بنتائجها، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكان سياسيا مديرا فنيا لمنتخب نيجيريا من ديسمبر 2010 وحتى أكتوبر 2011، وبعد ذلك في عام 2016 كان أيضا المدير الفني لمنتخب تحت 23 عاما والذي قاده للحصول على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وفتح الفيفا تحقيقا بحق سياسيا، الذي خاض مع منتخب بلاده مونديال الولايات المتحدة عام 1994، في فبراير الماضي، وغرمه 50 ألف فرنك سويسري (50 ألف دولار).