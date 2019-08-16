وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم الأرجنتيني، وهو يتدرب على الكثبان الرملية، وتظهر عليه الجاهزية العالية.

وقام ميسي بعدد من المراوغات السريعة في الرمال، ثم سدد كرات متواصلة في المرمى، بقدمه اليسرى، في ملعب رملي داخل مقر تدريب نادي برشلونة.

ونشر ميسي صورة له بعد التدريبات، بجوار ابنيه ماتيو وتياغو، ظهر فيها قائد النادي الكتالوني في لياقة بدنية عالية.

وتعرض قائد برشلونة وهدافه التاريخي لإصابة في عضلة الساق، خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد، ومن وقتها، لم يعد ميسي بشكل كامل إلى التدريبات، قبل توجه العملاق الكتالوني لمواجهة بلباو.

وقرر المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، عدم المخاطرة بالدفع بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو، الجمعة.