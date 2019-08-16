ولم ينضم سانشيز إلى تشكيلة يونايتد في الفوز 4-صفر على تشلسي في المباراة الافتتاحية للفريق يوم الأحد الماضي، مما أدى إلى تكهنات بشأن رحيل المهاجم التشيلي عن أولد ترافورد قبل انتهاء الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال سولسكيار للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه يوم الاثنين المقبل "ألكسيس لاعب محترف. يشارك في التدريبات يوميا ويتدرب بجدية".

وأضاف: "التقارير التي تحدثت عن انضمامه إلى الفريق الثاني غير صحيحة. بالطبع هذا لم يحدث. إنه ضمن تشكيلة الفريق ولاعب جيد للغاية. انضم لفترة الإعداد متأخرا بضعة أسابيع لكنه في طريقه للحاق بزملائه".

وتابع "لا نملك العدد الكافي من المهاجمين لذلك ربما يخوض ألكسيس عدد مباريات أكثر مما تتوقعون. نتوقع منه أن يقدم الكثير للفريق لما يملكه من إمكانيات".

وفشل يونايتد في الفوز على ولفرهامبتون في 3 مباريات في كافة المسابقات الموسم الماضي، ويتعامل سولسكيار بحذر مع فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في موسمه الأول بعد العودة للدوري الممتاز.

وأضاف المدرب النرويجي "مبارياتنا أمام ولفرهامبتون دائما صعبة، لأنه فريق قوي ومن الصعب التغلب عليه".

وأردف قائلا: "يدافعون من العمق ولا يتركون الكثير من المساحات ويمكنهم الاعتماد على الهجمات المرتدة. الركلات الثابتة لديهم دائما خطيرة".