ورجحت التقارير عودة التشيلي سانشيز إلى إيطاليا لينضم إلى صفوف نادي روما لكرة القدم الذي يلعب في الدوري الممتاز، إلا أن هذا الانتقال لن يكون ها الصيف وفق التكهنات.

وصنع سانشيز اسمه مع نادي أودينيزي الإيطالي قبل 8 سنوات، وهو مستعد الآن على ما يبدو للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الذي يضم يوفنتوس ونابولي وإيه سي وإنتر ميلان المهتمين أيضا بالمهاجم التشيلي.

وعلى الرغم من إبداء مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار رغبته في التخلي عن سانشيز، فإن الأخير سيبقى في أولد ترافورد في الوقت الحالي إلى أن يستقر على أفضل عرض ممكن.

ويريد المدرب النرويجي إعطاء فرصة أكبر في المرحلة المقبلة لكل من ماركوس راشفورد وأنتوني مارتيال ودانييل جيمس والمهاجم الشاب ماسون غرينوود.

عاد سانشيز ، 30 عاماً ، ، لتوه بعد تدريبه لفترة طويلة بسبب مشاركته في كأس أمريكا ويحرص على المغادرة بحثًا عن كرة قدم منتظمة.

وسجل سانشيز (30 عاما) 3 أهداف فقط في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد، بينما تمتع بخمس سنوات ناجحة مع أودينيزي قبل انضمامه إلى برشلونة مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2011.

وكان سانشيز قد سجل 12 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في آخر موسم له مع نادي أودينيزي، ولا يزال يحظى بالاحترام في إيطاليا، في وقت تظل نافذة الانتقالات مفتوحة حتى 2 سبتمبر المقبل.

والتقى فيرناندو فيليسيفيتش، وكيل سانشيز، مع مسؤولي نادي يوفنتوس في مايو الماضي. وفي حين يفكر أبطال إيطاليا باللاعب، فإن نابولي وإي سي وإنتر ميلان مهتمون بالتعاقد معه.