وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، توصل أتلتيكو "إلى اتفاق مع فالنسيا مقابل 55 مليون يورو، إضافة الى 5 ملايين حوافز".

وأضافت صحيفة "ماركا" الرياضية أن المهاجم (28 عاما): "قال وداعا لرفاقه ولم يشارك في مران الفريق الثلاثاء. سيسافر إلى مدريد بعد الظهر من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني مع فريق (روخيبلانكو)".

وانضم مورينو إلى فالنسيا قبل 5 أعوام قادما من بنفيكا البرتغالي، وقاده في مايو الماضي للفوز بكأس إسبانيا على حساب حامل اللقب برشلونة 2-1 بتسجيله الهدف الثاني لفريقه.

كما دافع عن ألوان منتخب إسبانيا في خلال 18 مباراة دولية، وشارك معه في مونديال روسيا 2018.