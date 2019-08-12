وأبدى لاعب وسط منتخب فرنسا رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، وذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

وأشاد أولي جونار سولسكيار مدرب مانشستر يونايتد باحترافية بوغبا بعدما صنع الهدفين الثالث والرابع أمام تشلسي، لكن لاعب الوسط قال إن "الوقت فقط سيوضح" إذا كان سيستمر في إنجلترا.

وأبلغ بول بوغبا إذاعة (آر.إم.سي) الفرنسية "دائما أشعر أني في حالة جيدة عندما ألعب كرة القدم. أفعل الأشياء التي أحبها، إضافة إلى أنها مهنتي. أبذل قصارى جهدي في كل مرة أكون فيها بالملعب".

وأضاف "أدرك الأشياء التي قيلت. الوقت فقط سيوضح. هناك دائما علامة استفهام".

وتابع "أنا في مانشستر. أشعر بالمرح مع زملائي. أريد دائما الفوز بالمباريات..".

وانتهى موسم الانتقالات في الدوري الإنجليزي الخميس، قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد، لكن لا يزال بوسع الأندية بيع اللاعبين إلى أندية خارجية حتى موعد غلق باب الانتقالات في أوروبا في الثاني من سبتمبر.