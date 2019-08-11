وبدت سيرينا، التي تأمل في حصد لقبها 24 في البطولات الكبرى ببطولة أميركا المفتوحة ومعادلة الرقم القياسي، على ما يرام في الملعب، لكنها جلست فجأة وبكت على مقعدها قبل أن تقرر الانسحاب بعد مرور 19 دقيقة من المباراة بسبب إصابة في الظهر.

ونقلت "رويترز" عن النجمة الأميركية وهي تبكي ولا تجد ما تقوله للجماهير:"أعتذر عن عدم استكمال مباراة اليوم. حاولت لكن لم أستطع. كان عاما صعبا لكن سنواصل المضي قدما".

وباتت أندريسكو، التي حصدت لقب أنديان ويلز في مارس الماضي، وشاركت في أول بطولة منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أول كندية تفوز بالبطولة خلال 50 عاما.