وغاب قائد الفريق ميسي لإصابة في الساق، عن جولة بطل إسبانيا في الولايات المتحدة تحضيرا للموسم الجديد، حقق خلالها فوزين على نابولي الإيطالي آخرهما السبت (4-0)، علما بأن الثانية شهدت تسجيل مهاجمه الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان أول أهدافه معه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، قال فالفيردي إن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما "لا يزال في مرحلة التعافي، ولا أعرف ما إذا كان سيكون جاهزا لانطلاق الليغا. يبدو الأمر صعبا".

ومن المقرر أن يخوض برشلونة حملة الدفاع عن لقب "الليغا" الذي توج به في الموسمين الماضيين، بخوضه المباراة الافتتاحية لموسم 2019-2020 على أرض أتلتيك بلباو الجمعة 16 أغسطس.

وأعلن برشلونة في الخامس من الشهر الحالي أن ميسي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى، خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، مؤكدا أنها ستبعده عن الجولة الأميركية، من دون تحديد فترة غيابه.

وأوضح برشلونة في بيانه أن ميسي: "لن يرافق الفريق في جولته بالولايات المتحدة الأميركية. قدرته على العودة ستحدد بحسب تعافيه من الإصابة".

وعلق ميسي على إصابته بمنشور عبر حسابه على إنستغرام جاء فيه "أردت أن أبدأ (التحضير لموسم الجديد) لكن للأسف تعرضت لإصابة خلال الحصة التدريبية الأولى، ما سيبعدني عن الملاعب لبعض الوقت".