وحط البلجيكي لوكاكو الرحال في مدينة ميلان، الخميس، وسط حضور كبير في المطار من مشجعي "النيراتزوري".

لكن في مانشستر يونايتد، فإن رحيل لوكاكو قابله أجواء سعيدة، حيث لم يقدم اللاعب الذي انتقل إلى "أولد ترافورد" قادما من نادي إيفرتون في صيف 2017 الأداء المنتظر منه.

وبعد موسمين في مانشستر يونايتد، ومع رحيله عن "الشياطين الحمر" ظهرت العديد من الأصوات المؤيدة لرحيل المهاجم البلجيكي.

ومن بين المعلقين على رحيل لوكاكو أسطورة النادي جاري نيفيل، الذي انتقد الحالة البدنية للبلجيكي الدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعلق نيفيل على الحالة البدنية للاعب البلجيكي عبر حسابه في تويتر، من خلال رده على تغريدة للصحفي الإنجليزي أندي ميتن الذ قال إنه كان ينتظر من لوكاكو أن يكون لاعبا عظيما في مانشستر يونايتد، لكنه لم يلعب مع فريق عظيم في النادي.

وقال نيفيل ردا على تغريدة ميتن: "لقد اعترف أن وزنه كان زائدا، إنه يزن أكثر من 100 كيلو غرام! إنه لاعب في مانشستر يونايتد! سوف يسجل الكثير من الأهداف في إنتر ميلان، لكن عدم الاحترافية أمر معدي".

ولعب نيفيل في صفوف مانشستر يونايتد طوال مسيرته التي بدأت في 1992 وانتهت في 2011، إبان الفترة الذهبية للنادي في عهد المدرب الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون.

وانتشرت تعليقات نيفيل عن حالة لوكاكو كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليقوم مشجعو إنتر ميلان بالدفاع عن البلجيكي الدولي.

وكان لوكاكو من أبرز مطالب مشجعي إنتر ميلان في سوق الانتقالات، والذي كلف إدارة النادي 65 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 مليون يورو.