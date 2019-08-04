وافتتح يونايتد التسجيل، في آخر مبارياته استعدادا لانطلاق الموسم، عبر ماركوس راشفورد بعد تمريرة من نيمانيا ماتيتش.

وانطلق المهاجم البالغ عمره 21 عاما نحو منطقة الجزاء وراوغ اثنين من المدافعين قبل أن يسدد كرة اصطدمت بكعب قدم أليسيو رومانيولي إلى داخل مرمى جيانلويجي دوناروما.

لكن التقدم لم يدم سوى 12 دقيقة إذ استغل ميلانو الضغط العالي ليستعيد الكرة.

وفقد ماتيتش الكرة خارج منطقة الجزاء لتصل إلى لاعب الوسط سوسو الذي سدد بقوة داخل مرمى ديفيد دي خيا ليدرك التعادل 1-1.

وصنع لاعب ليفربول السابق الهدف الثاني لميلانو بتمريرة عرضية من ركلة ركنية حولها سامو كاسيتيخو بضربة رأس لتصطدم بفيكتور ليندلوف مدافع يونايتد إلى داخل الشباك.

وأدرك البديل جيسي لينجارد التعادل بعد تمريرة من أنطوني مارسيال ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وعند التعادل 4-4 أنقد دي خيا ركلة ترجيح من دانييل مالديني قبل أن ينفذ الوافد الجديد دانييل جيمس ركلة الترجيح الأخيرة ليونايتد بنجاح ويمنحه الفوز.

ويستهل فريق المدرب أولي جونار سولشار مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة تشيلسي يوم 11 أغسطس آب.