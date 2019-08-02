وأوضح مصدر مقرب من الملف أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بهذا الشأن بعد ظهر الخميس في بوليغوين، غربي فرنسا.

وبحسب أحد أعضاء الإدارة الفنية للنادي الفرنسي فإن خليلودزيتش (67 عاما) أكد رغبته في ترك منصبه وتقديم استقالته، ولن يحصل المدرب على تعويضاته بخصوص الموسم المتبقي له مع نانت حيث كان يتقاضى 200 ألف يورو شهريا.

وسيحظى المدرب الفرنسي بتكريم من جماهير النادي اليوم الجمعة عندما يقود نانت في مباراته الإعدادية الأخيرة على ملعب "لا بوجوار" ضد جنوى الإيطالي.

واتخذت إدارة نانت قرارا مفاجئا بتعيين لاعبها السابق ستيفان زياني (47 عاما) المتوج معها بلقب الدوري عام 2001 والذي يشرف حاليا على فريق تحت 19 عاما، خليفة لخليلودزيتش، رغم أنه يملك تجربة واحدة في مسيرته التدريبية وكانت مع فريق ليبورن-سانت-سورين من الدرجة الوطنية.

وقالت وكالة فرنس برس إن خليلودزيتش حصل على تأكيد بتدريبه المنتخب المغربي خلفا لمواطنه هيرفيه رونار المنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

وسبق لخليلودزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) الى لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة السمراء كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 الى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.