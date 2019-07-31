وقالت صحيفة "توتو ميركاتو" إن ممثلا للاعب الكرواتي أجرى مقابلة مع مسؤولين من نادي ميلان الإيطالي، رغم تصريحات سابقة من داخل ليفربول بأن اللاعب ليس للبيع.

وأوضحت الصحيفة أن بيورن بيزيمير، المسؤول بالوكالة التي تمثل لوفرين، التقى مسؤولي ميلان، الثلاثاء، لبحث تفاصيل الصفقة المتوقعة.

وانتقل لوفرين من ساوثمبتون إلى ليفربول عام 2014، لكن فرص مشاركته كأساسي في تشكيلة المدير الفني يورغن كلوب باتت ضعيفة في ظل وجود المتألق فيرجل فان دايك وجويل ماتيب وجو غوميز.

يشار إلى أن تعاقد ليفربول مع المدافع الهولندي الشاب سيب فان دين بيرغ مؤخرا، بات دليلا آخر على خروج لوفرين من حسابات المدرب الألماني.

وتعرض لوفرين لعدة إصابات الموسم الماضي، مما جعله يظهر في 18 مباراة فقط في مختلف المسابقات، علما أنه لم يشارك في الفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.