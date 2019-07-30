وسجل هدف المباراة الوحيد هاري كين قائد السبيرز في الدقيقة 22، وسيلتقي توتنهام مع الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وفنربخشة، بينما سيواجه ريال مدريد الخاسر.

وتألق حارس ريال مدريد كيلور نافاس في التصدي لهدف مُحقق في الدقيقة 19، في التصدي لتسديدة قوية من ندومبيلي لاعب توتنهام.

واستغل هاري كين مهاجم وقائد توتنهام، خطأ كارثي للبرازيلي مارسيلو في تمرير الكرة، لينفرد بالمرمى ويُسجل بتسديدة أرضية على يسار الحارس كيلور نافاس في الدقيقة 22.

وحاول كريم بنزيمة مهاجم الميرنغي إدراك هدف التعادل، حيث استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن، وسدد على المرمى لكن تسديدته مرت أعلى شباك السبيرز في الدقيقة 24.

وكاد هاري كين أن يُسجل الهدف الثاني لتوتنهام، حيث استقبل تمريرة من إريكسن على الطرف الأيسر، وسدد بقوة لكن كيلور نافاس كان في الموعد وتصدى للكرة في الدقيقة 25.

ويأتي ذلك بعد أن تلقى ريال مدريد خسارة فاضحة على يد أتلتيكو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة، مما مثل صدمة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.

وتركت الهزيمة الثقيلة مشجعي الفريق الملكي في حالة غضب شديد، حيث اقترنت بأداء سيئ سمح لأتلتيكو مدريد بالتقدم بنتيجة 6-صفر حتى الدقيقة 59، رغم بدء ريال مدريد اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت أيضا الوافد الجديد البلجيكي إيدن هازارد.