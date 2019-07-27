وقال مسؤول في إدارة الإطفاء في غوانغجو، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا لدى انهيار الطابق في نحو الساعة الثانية من صباح السبت بتوقيت سيول (1700 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

ولم يوضح المسؤول على وجه الدقة عدد الرياضيين المصابين.

وتقع غوانغجو على بعد نحو 330 كيلومترا جنوبي العاصمة سيول، وتستضيف بطولة الألعاب المائية على مدى الأسبوعين الأخيرين، علما أن البطولة تنتهي الأحد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن السلطات المحلية أكدت إصابة 9 رياضيين أجانب من بينهم 4 أميركيين واثنان من نيوزيلندا وواحد من كل من هولند اوإيطاليا والبرازيل.

وأضافت الوكالة أن كل هؤلاء الرياضيين لاعبو كرة ماء، باستثناء البرازيلي.