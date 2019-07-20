وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة هيوستن الأميركية، قبل اللقاء الودي بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، تطرق مدرب "الملكي"، زين الدين زيدان، لموضوع غاريث بيل "الشائك".

وقال زيدان: "بيل لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا. لن أقول أنه "مشكلة". هو لديه عقد معنا. لم يتغير أي شيء بشأن بيل منذ يونيو الماضي وحتى اليوم".

ورفض بيل سابقا فكرة الانتقال من ريال مدريد، خاصة وأنه لم يتلقى أي "عروض مرضية"، مما يعني أنه مصر على البقاء بالرغم من تصريحات زيدان الموسم الماضي، التي أعلن فيها رغبته ببيع بيل.

وقال زيدان نهاية الموسم الماضي بصراحة، إن بيل ليس ضمن خططه للموسم المقبل، كما لم يشركه في المباراة الأخيرة بالموسم.

وتأتي تصريحات زيدان "المبطنة" في هيوستن، وكأنها تؤكد أن بيل لا يزال غير مدرج ضمن خططه الموسم المقبل، خاصة بعد تركيزه على عبارة " لم يتغير أي شيء بشأن بيل منذ يونيو الماضي"، أي أنه لم يصبح عنصرا مهما في التشكيلة.

وبالوقت نفسه، جاءت التصريحات لتؤكد أن زيدان لا يمانع أن يستمر بيل في مدريد، بسبب العقد الذي يربطه بالنادي.