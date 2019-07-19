وفي الصدام الذي تشهده العاصمة المصرية القاهرة، يسعى "محاربو الصحراء" إلى الظفر باللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، والسادس في مسيرته، فيما يمني منتخب السنغال النفس بتحقيق أول إنجاز أفريقي في تاريخ البلاد.

وأعلن المدير الفني للجزائر، جمال بلماضي تشكيلة فريقه، المكونة من:

ريس مبولحي (حارس مرمى)، مهدي زفان، وجمال الدين بن العمري، وعيسى مندي، ورامي بن سبعيني (مدافعون)، سفيان فيغولي، واسماعيل بن ناصر، وعدلان قديورة (لاعبو وسط)، رياض محرز، ويوسف بلايلي، وبغداد بونجاح (مهاجمون).

وفي المقابل، قرر المدرب السنغالي أليو سيسيه أن يبدأ بالتشكيلة التالية:

ألفريد غوميس (حارس مرمى)، يوسف سابالي، وساليف ساني، وشيخو كوياتيه، ولامين غاساما (مدافعون)، إدريسا غاييه، وبادو إنداييه، وإسماعيلا سار (لاعبو وسط)، ساديو ماني، وهنري سايفيه، وإمباي نيانغ (مهاجمون).

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الجزائر تفتتح التسجيل بعد ثوان من انطلاق المباراة، بهدف عن طريق المهاجم بغداد بونجاح، الذي ارتطت كرته بمدافع السنغال لتستقر بالمرمى.

الحكم الكاميروني أليوم أليوم يطلق صافرة البداية أمام نحو 50 ألف متفرج في استاد القاهرة الدولي، معظمهم جاءوا لمساندة "الخضر".