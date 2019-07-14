وأكدت صحيفة "ماركا"الإسبانية أن هازارد سيرتدي الرقم 23 مع ريال مدريد، وهو رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، أمثال مايكل جوردان وليبرون جيمس، خلال مسيرتهم في دوري "إن بي أي".

ووفق الصحيفة، فإن هازارد لن يستطيع ارتداء رقمه المفضل 10، لأن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش هو من يرتديه في "الملكي".

وكانت أنباء قد ربطت هازارد بالرقم 7، الذي ارتداه أساطير ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس، إلا أن تمسك الدومينيكاني ماريانو دياز بمكانه بريال مدريد، سيعني أنه سيحتفظ بالرقم.

جدير بالذكر أن أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 23 بريال مدريد، الإنجليزي ديفد بيكهام، الذي اختار الرقم عند انتقاله "للملكي" عام 2003.