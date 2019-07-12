ويرتقب أن يخضع المهاجم البالغ من العمر 20 عاما، وهو أفضل لاعب صاعد في الدوري الياباني عام 2018، لفحص طبي مع الفريق الإسباني وسينضم للفريق الثاني في برشلونة.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن عدة تقارير ذكرت أن برشلونة سيدفع نحو 2.25 مليون دولار، لضم آبي الذي خاض أول مباراة دولية له على صعيد الكبار في كأس كوبا أميركا وشارك في المباريات الثلاث لليابان في البطولة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن آبي قوله في بيان "كان قرارا صعبا بالرحيل (عن كاشيما)، في منتصف الموسم، لكنني اخترت الانتقال لأنني أريد الإقدام على هذا التحدي الجديد مع برشلونة".