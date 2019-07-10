وسيتساءل غوفين عما حدث بعد أن بدا اللاعب الأفضل في بداية المباراة، وكسر إرسال منافسه الصربي ليتقدم 4-3 في المجموعة الأولى.

وبعد نصف ساعة أخرى كان قد خسر عشرة أشواط متتالية لتنتهي المباراة عمليا لصالح جوكوفيتش حامل اللقب، الذي مضى لينتصر بنتيجة 6-4 و6-صفر و6-2.

وكان أداء جوكوفيتش في أفضل صورة، ولم يرتبك اللاعب الصربي بعد البداية المهتزة، وفرض سيطرته تدريجيا في كل جوانب اللعبة.

وتأهل جوكوفيتش، الذي خسر مباراة واحدة في البطولات الأربع الكبرى في آخر 12 شهرا، إلى قبل نهائي ويمبلدون للمرة التاسعة، ويسبقه في ذلك فقط جيمي كونورز وروجر فيدرر، حيث يواجه الأرجنتيني جيدو بيا، أو الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.