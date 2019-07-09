وتأسف العلمي، في جوابه على سؤالين لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لكمية الانتقادات التي انهالت على زياش، كاشفا أن اللاعب "لم يرد على 23 مكالمة هاتفية منه ويفكر في عدم الاستمرار مع المنتخب المغربي في هذه الظروف".

وأضاف "هذا من أحسن اللاعبين في العالم، وأدى دورا مهما في المنافسات، لكن ارتفاع درجة الحرارة أثر عليه وأضاع ركلة الجزاء مثلما أضاعها عمالقة كرة القدم"، قبل أن يبين أن "ما حصل قضاء وقدر".

وقال موقع "هسبورت" المغربي إن نجم أياكس أمستردام الهولندي رد "بقوة" على وزير الشباب والرياضة، حيث دعاه بصفة مباشرة إلى تفادي اختلاق القصص والكف على نشر الأكاذيب.

وكتب زياش على صفحته الخاصة في إنستغرام "إذا غابت عنهم القصص.. يختلقونها"، قبل أن يزيد بالواضح في تدوينة ثانية موجهة للوزير العلمي وعليها صورة الأخير "إذا أحببت الظهور، فَأْتِ بأمور صحيحة وليس بالأكاذيب".

وحذف زياش فيما بعد التدوينتين، دون أن يوضح سبب إقدامه على ذلك.

ووجهت انتقادات كثيرة لزياش عقب أدائه، الذي وصف بـ"الضعيف"، في منافسات كأس أفريقيا، التي تحتضنها مصر.

ولم يسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما أي هدف خلال 4 مباريات في البطولة القارية، كما أنه أضاع ضربة جزاء في آخر دقيقة من المباراة التي كان من شأنها أن تمنح "أسود الأطلس" التأهل إلى دور ربع النهائي.

وأقصي منتخب المغرب من دور الـ16 على يد بنين، بالضربات الترجيحية.