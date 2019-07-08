وقال الجزيرة في بيان عبر موقعة الرسمي إن كينو (29 عاما) "انضم رسميا لقائمة فريق كرة القدم الأول بالنادي اعتبارا من فترة التحضيرات للموسم الكروي الجديد 2019-2020".

من جهته، قال الهولندي يورغن ستريبل مدرب الجزيرة "كينو سيكون إضافة رائعة لقائمة الفريق لأنه يتمتع بموهبة كبيرة وبحس تهديفي مميز ولديه خبرة كبيرة بسبب تألقه في العديد من الفرق التي لعب لها سابقا".

أما كينو فأكد أنه يتطلع "بحماس كبير لتجربتي الجديدة مع نادي الجزيرة، وأشعر بالسعادة بانضمامي لهذا النادي الكبير الذي يتمتع بسمعة طيبة لأنه ظل وجهة مفضلة لأشهر اللاعبين العالميين ... وأعرف أنه فريق يلتزم بتقديم كرة قدم هجومية وممتعة وهذا الأسلوب الكروي يناسبني ويساعدني على تقديم أفضل ما لدي من إمكانيات فردية وجماعية".