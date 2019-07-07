وكشفت حكومة نافارا المحلية عبر حسابها في "تويتر" أن "عدد الأشخاص الذين أدخلوا قسم الطوارئ في مركز نافارا الاستشفائي ارتفع إلى 5، من بينهم 3 تعرّضوا للنطح".

وأوضحت السلطات أن الجريحين الآخرين، وهما إسبانيان في الـ18 والـ23، أصيبا برضّات في الدماغ. أما هؤلاء الذين تعرّضوا للنطح، فهم أميركيان في الـ23 والـ46 وإسباني في الـ40 من العمر.

وأفاد الإعلام المحلي بأن حالة أحد هؤلاء خطرة، لكن السلطات لم تؤكّد هذه المعلومة.

تعود هذه الاحتفالات بعيد شفيع منطقة نافارا القديس فرمين إلى القرون الوسطى وتتخللها مسيرات دينية وحفلات موسيقية ومصارعة ثيران.

وتستقطب الاحتفالات التي انطلقت في الـ6 من يوليو وتختتم في الـ14 من الشهر كل سنة مئات الآلاف من السياح وتشوبها حوادث عدة.

وعلى مدى أسبوع، يركض مئات الأشخاص أمام الثيران في شوارع بامبلونا، مخاطرين بحياتهم في بعض الأحيان.

ومنذ العام 1911، أودت هذه الفعاليات بحياة 16 شخصا على الأقلّ، آخرهم في العام 2009.