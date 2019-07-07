وكان أبناء رئيس جمهورية مدغشقر وصلوا مطار برج العرب مساء السبت، لمؤازرة منتخب بلدهم في فاعليات كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن منتخب مدغشقر تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات.