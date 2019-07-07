محمد الزهار - سكاي نيوز عربية - القاهرة وصل القاهرة رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، لمساندة منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية المقرر إقامتها مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا.
وكان أبناء رئيس جمهورية مدغشقر وصلوا مطار برج العرب مساء السبت، لمؤازرة منتخب بلدهم في فاعليات كأس الأمم الأفريقية.
يذكر أن منتخب مدغشقر تأهل لدور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات.