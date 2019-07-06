وتمكن لاعب ليفربول الإنكليزي بهدفه في الدقيقة 15، أفضل المنتخبات الإفريقية ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، من تخطي عتبة أوغندا وبلوغ ربع النهائي.

ولفت في مباراة الجمعة إضاعة مانيه ركلة جزاء لصالح المنتخب السنغالي، هي الثانية التي يضيعها بعد أولى في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة ضد كينيا، علما بأنه سجل أخرى في المباراة ذاتها وقاد بهدفين منتخب بلاده للفوز بثلاثية نظيفة.

وسيلاق منتخب السنغال نظيره منتخب بنين التي حققت مفاجأة اليوم بإقصاء المغرب بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.