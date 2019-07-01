ويقوم "البرنس"، بإعداد الوجبات الخاصة في يوم الراحة للاعبي منتخب مصر، بمعسكر الفراعنة خلال البطولة.

ومن جانبه عبر "البرنس" على سعادته البالغة للاستعانة به في هذا المحفل الكبير، وأكد حرصه الكامل على ضمان سلامة الأغذية المقدمة للجان وللمنتخب الوطني ولاعبيه، خلال البطولة، حسب ما نقل موقع "الوطن سبورت".

وأكد "البرنس" حرصه على أن يتناول لاعبو المنتخب طعامهم وفقا لنظام طبي دقيق، بعيدا عن طلبات اللاعبين الخاصة، التي ستكون في أوقات الراحة فقط، وفي حدود المسموح به خلال أيام البطولة.

ويعتبر مطعم "البرنس" الواقع بمنطقة إمبابة، من أشهر المطاعم المصرية الشعبية، التي اشتهرت بتميز أطباقها التي يعدها الشيف ناصر.

وتأهل المنتخب المصري لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما أمس الأربعاء، بستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وضمن منتخب مصر التواجد في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالمجموعة الأولى، لم يستقبل خلالها أي هدف.