ومع الأعمال الإنشائية التي يقوم بها النادي "الملكي" على ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو"، طلب النادي إقامة المباريات الثلاث الأولى من الموسم المقبل خارج ملعبه، حتى يتسنى للنادي إنهاء أعمال التجديد على الملعب التاريخي.



ويسعى ريال مدريد لإنهاء أعمال الترميم في "سانتياغو برنابيو"، وخاصة أحد زوايا مبنى الملعب، التي يخطط النادي لإعادة ترميمها بالكامل، حسب ما أشار موقع صحيفة "أس".

وتشمل خطة ريال مدريد تجديد شكل الملعب بالكامل، وإضافة سقف متحرك، ومنشآت عصرية أخرى حول الملعب، في خطة بناء ستمتد لـ3 أعوام ونصف، سيركز فيها الفريق على البناء صيف كل عام، عند توقف الموسم.



وسيتعرف "الملكي" وجميع أندية الليغا على جدول المباريات للموسم المقبل، الخميس المقبل، وهو موعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري.

