وسجل المدافع كينيث أوميروو، لاعب شارلوروا البلجيكي، الهدف الوحيد في الدقيقة 73، ليمنح منتخب بلاده الفوز الثاني بعد الأول على بوروندي بالنتيجة ذاتها.

وتلتقي الخميس المقبل، في المجموعة ذاتها بوروندي مع مدغشقر المتعادلة افتتاحا مع غينيا 2-2.

وتتصدر "نسور نيجيريا" بطلة 1980 و1994 و2013، الترتيب برصيد 6 نقاط الأمر الذي منحها بطاقة التأهل، متقدمة على مدغشقر (نقطة واحدة) وغينيا (نقطة واحدة) وبوروندي (بلا رصيد).

يذكر أن بطل ووصيف كل من المجموعات الست يتأهل إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.