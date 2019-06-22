ويلتقي فيدرر البالغ من العمر 37 عاما في المباراة النهائية مع البلجيكي دافيد غوفان المصنف 33 عالميا والفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني الـ22 بنتيجة 7-6 (7-4) و6-3.

وفي حال تتويجه باللقب، سيكون فيدرر المتوج بـ20 لقبا كبيرا والمصنف ثالثا عالميا، أول لاعب يحرز لقب دورة هاله 10 مرات.

وتعليقا على تأهله قال فيدرر: "المباراة النهائية ستكون مختلفة كليا"، مضيفا "غوفان لاعب يلعب جيدا في عمق الملعب ويرد الكرات بشكل جيد جدا، لديه عقلية قتالية، وأنا أستمتع باللعب ضده".

وخلافا لمباراتيه في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي عندما عانى الأمرين لتخطي عقبتي الفرنسي جو ويلفريد تسونغا والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت على التوالي، حقق السويسري فوزا سهلا على هيربير حيث كسر إرساله في الشوط الثاني ليتقدم 3-صفر.

وأهدر فيدرر فرصة كسر إرسال الفرنسي للمرة الثانية في الشوط الرابع لكنه حسمها في صالحه 6-3.

وكسر فيدرر إرسال الفرنسي في الشوط الأول من المجموعة الثانية، ثم فعلها مجددا في الشوط السابع قبل أن يحسهما في صالحه بنفس نتيجة المجموعة الأولى.