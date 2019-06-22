وخاض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، والذي أصبح مؤهلا لحمل جنسية جنوب أفريقيا لأن والده ولد هناك، مباراتين دوليتين وشكل اختيارا مفاجئا ضمن تشكيلة المدرب ستيوارت باكستر والتي تضم 23 لاعبا.

لكن وفي ظل تاريخ طويل من إنهاء الهجمات بالنسبة لجنوب افريقيا، فإن حصيلة فيلدفيك التي تبلغ 24 هدفا سجلها في الموسم المنقضي مع سبارتا روتردام والتي قاده بها للصعود لدوري الدرجة الأولى الهولندي، اقنعت باكستر بالإقدام على المخاطرة بضمه.

وعزز المستوى الرائع خلال الاستعدادات التي أجراها الفريق في الأسبوعين اللذين سبقا البطولة من فرص المهاجم البالغ طوله 1.96متر في المشاركة بشكل مفاجئ بخط الهجوم.

وقال فيلدفيك: "خضنا استعدادات جيدة حتى الآن...في جوهانسبرغ ودبي وهنا حاليا، مضيفا "خضنا تقسيمة جيدة فيما بيننا خلال التدريبات يوم الأربعاء الماضي وكان من الرائع بالنسبة لي أن أسجل بعض الأهداف".

ونقلت "رويترز" عن نجم سبارتا روتردام قوله: "بالنسبة لي، فإن الأمر يتعلق بأن أثبت للمدرب أنني على أتم الاستعداد ويحدوني الأمل أن أظهر له المزيد".

وكانت مسيرة فيلدفيك قد شهدت تنقله المستمر بين الأندية بما في ذلك فترة قضاها مع فريق نوتنغهام فورست في إنجلترا، إضافة لفترات في بلجيكا والنرويج، هذا إلى جانب لعبه في عدة أندية هولندية.

وتم إيقاف اللاعب العام الماضي من قبل نادي جرونينجن وسط تقارير صدرت عن رفضه الحلول بديلا في مباراة بالدوري، الأمر الذي عزز من صورته في هولندا على أنه لاعب غريب الأطوار.

وعن الأجواء التي مر بها عقب انضمامه لتشكيلة جنوب افريقيا، أوضح فيلدفيك: "إنها ثقافة مختلفة مقارنة بهولندا، لكنني بدأت أحبها حقا. يتحسن الأمر بشكل مستمر".

وستخوض جنوب أفريقيا أول بطولة كبرى خلال أربع سنوات بعدما فشلت في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون وكأس العالم في روسيا 2018.

