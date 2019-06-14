وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير على صفحته في موقع "تويتر"، أنه "بات بمقدور جريشة إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة"، التي ستقام في مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم في 16 مايو، بعد يومين من ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، احتجاجا رسميا لدى الكاف ضد جريشة، على خلفية أدائه في الذهاب الذي انتهى بتعادل الفريقين 1-1.

وقرر الكاف إيقاف الحكم المصري "لتواضع مستواه في إدارة المباراة"، كما استبعد جريشة أيضا من إدارة مباريات كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا، على خلفية قرار إيقافه.

وتقدمت لجنة الحكام المصرية بالتماس للاتحاد الأفريقي لرفع الإيقاف عن الحكم.

وأعرب جهاد جريشة عن سعادته بقرار رفع الإيقاف عنه رسميا، الجمعة، وقال في تصريحات صحفية "سعيد للغاية بقرار رفع الإيقاف عني وعودتي مرة أخرى للمشاركة ضمن قائمة الحكام الدوليين الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019".

وأضاف الحكم الدولي: "سأتواجد السبت في المعسكر الأخير للحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة".

وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو الجاري، المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي.