ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة ويست هام خارج ملعبه، بموجب جدول موسم 2019-2020 الذي نشره الاتحاد المحلي، الخميس.

وينطلق الموسم الجديد في 9 أغسطس بمباراة ليفربول ضد نوريتش الصاعد حديثا إلى الدرجة الممتازة، وينتهي في 17 مايو.



ويخوض سيتي وليفربول مواجهتهما الأولى على ملعب أنفيلد في التاسع من نوفمبر، بينما يستضيف ملعب الاتحاد في مانشستر المباراة الثانية في الرابع من أبريل.

وتبرز في المرحلة الأولى مباراة مانشستر يونايتد سادس الموسم الماضي، وضيفه تشلسي اللندني صاحب المركز الثالث، والذي سيخوض منافسات الدوري في الموسم المقبل بغياب نجمه البلجيكي إدين هازارد، الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.



وكانت 3 أندية قد صعدت إلى الدوري الممتاز، هي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي.



واحتفظ سيتي في الموسم الماضي بلقبه بطلا للدوري، بعد موسم مثير لم تحسم فيه هوية البطل سوى في المرحلة الأخيرة، نتيجة صراع شرس بين سيتي وليفربول، حسمه الأول بفارق نقطة واحدة (98 مقابل 97).