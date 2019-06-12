وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن برشلونة "أصبح محبطا" من تردد اللاعب ومسار المفاوضات، بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع أياكس لضمه مقابل 75 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني "قدم عرضه الأخير قبل أربعة أسابيع" لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما.

في المقابل، قالت شبكة "سكاي" الإيطالية، إن وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا يتواجد في باريس لخوض مفاوضات متقدمة مع مدير سان جرمان البرتغالي أنتيرو هنريكي، المتوقع رحيله وحلول البرازيلي ليوناردو بدلا منه.

وأشارت إلى أن السباق على ضم ليخت بات ينحصر بين سان جرمان وبرشلونة.

وعبر دي ليخت عن رغبته بلعب دور أساسي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه في المستقبل، بالرغم من أنه سيواجه منافسة كبيرة في برشلونة، الذي يضم جيرار بيكيه، والفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي في مركز قلب الدفاع.

وقال دي ليخت الذي حثه البرتغالي كريستيانو رونالدو على هامش نهائي دوري الأمم الاوروبية بين البرتغال وهولندا على اللحاق به إلى يوفنتوس الإيطالي: "الأهم أن ألعب دورا متقدما في الفريق الذي سأنتقل إلى صفوفه، وأخوض مباريات كثيرة".

ونقلت وكالة "فراس برس" عن النجم الهولندي قوله: "يجب أن أقيّم ما إذا كان الوقت مناسبا للذهاب إلى برشلونة. لا أعرف بعد ماذا يقول قلبي. خلال إجازتي سأفكر وأقرر ماذا سأفعل".

وشهد مطلع العام تنافسا بين برشلونة وأياكس على ضم لاعب الوسط الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ (21 عاما)، قبل أن يقرر الأخير الانتقال إلى النادي الكتالوني، مقابل 75 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل.