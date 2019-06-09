ونجح النجم الهولندي خلال 12 شهرا في تحويل ليفربول إلى الوحدة الدفاعية الأكثر قوة في كرة القدم العالمية، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 14 عاما.

كما قاد منتخب بلاده للتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إنجلترا في الدور نصف النهائي، ويمكنه التتويج باللقب عندما يلتقي مع منتخب البرتغال، الأحد.

ووفقا لموقع "givemesport"، فإن فان دايك دخل على رادار غوارديولا من جديد بعد أن كان هدفا في الماضي، حين قدم مانشستر سيتي عرضا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني للتوقيع مع فان دايك.

من جانبهم، رد مشجعو ليفربول بإعادة تغريدة قديمة تعود لعام 2017، وذلك للسخرية من خطة تقول سيتي كان يرغب في أن يكون اللاعب الهولندي احتياطيا لجون ستونز ونيكولاس أوتاميندي.

وبعد 18 شهرا، أصبح كل من ستونز وأوتاميندي بعيدان عن التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي، بل وقد يغادران "السيتيزنز" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المحتمل أن يغادر أوتاميندي هذا الصيف بعد أن تفوق عليه أيمريك لابورتي وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية، في حين ابتعد ستونز عن الفريق ولعب بدلا منه فنسنت كومباني في النصف الأخير من الموسم المنتهي.

مع عودة كومباني إلى نادي إندرلخت، من المحتمل أن يبحث غوارديولا عن مدافع من العيار الثقيل، حيث يبدو أنه متردد في تسليم المسؤولية إلى ستونز في الوقت الحالي.