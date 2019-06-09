وقرر اتحاد مونتينيغرو للعبة "بالاجماع إقالة ليوبيشا تومباكوفيتش لقراره عدم الإشراف على الفريق خلال المباراة (ضد كوسوفو)، ما يمثل مفاجأة غير سارة وانتهاكا لالتزاماته المهنية".

ويشرف تومباكوفيتش على منتخب مونتينيغرو منذ فبراير 2016.

وعبر الاتحاد ايضا عن "أسفه الكبير" لغياب لاعبين من أصول صربية، ميركو فانيتش وفيليب ستويكوفيتش، عن المباراة مشيرة إلى تعرضهما "لضغوط".

وأقيمت المباراة الجمعة في بودغوريتسا على أرض مونتينيغرو وانتهت بالتعادل 1-1 من دون حضور المدرب واللاعبين.

وفيما تعترف مونتينيغرو بكوسوفو المستقلة منذ 2008، إلا أن صربيا تعارض الأخيرة بشدة وتحاول عزلها على الساحة الدولية.

وأشار الاتحاد إلى "أمور بعيدة عن الرياضة، تفوقت على كرة القدم والرياضة". حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأقيمت المباراة داخل أبواب موصدة، لعقوبة مونتينيغرو من قبل الاتحاد الاوروبي بسبب صيحات مشجعيه العنصرية خلال مباراة ضد إنجلترا.