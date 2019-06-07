وتوصل "الشياطين الحمر" لاتفاق مع دانييل جيمس، جناح منتخب ويلز ونادي سوانزي سيتي الذي ينافس بالدرجة الأولى في إنجلترا، مقابل 23 مليون دولار.

وأجرى جيمس (21 عاما) الفحص الطبي بالفعل، وسيستكمل الإجراءات فور فتح باب الانتقالات الأسبوع المقبل.

وقال النادي في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع سوانزي سيتي ودانييل جيمس، على انتقال اللاعب إلى النادي".



ولم يكشف يونايتد أو سوانزي عن تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار).

وسجل جيمس، الذي انضم إلى سوانزي من هال سيتي في 2014، 4 أهداف في 38 مباراة الموسم الماضي، ليحتل الفريق المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى.



كما هز الشباك في أول مباراة يخوضها أساسيا مع ويلز أمام سلوفاكيا، في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مارس الماضي، وانضم إلى التشكيلة التي ستواجه كرواتيا في التصفيات السبت وهنغاريا، الثلاثاء.



وسيكون جيمس أول صفقة يبرمها يونايتد قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز.