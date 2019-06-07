وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الشكل الجديد المحتمل من المنافسة القارية سيعتمد على 32 فريقا، مثل الوضع الحالي، ولكن سيتم تقسيمهم على 4 مجموعات (8 فرق في كل مجموعة).

وتابعت: "أول أربعة أندية في كل مجموعة ستتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) الذي يقام بطريقة خروج المغلوب وصولا إلى المباراة النهائية.. فيما سيتم إلحاق آخر فريق في كل مجموعة بالدوري الأوروبي الموسم المقبل".

كما سيتواجه الفريقان، اللذان يحتلان المركز السادس والسابع في كل مجموعة، من أجل تجنب الإلحاق بالدوري الأوروبي السنة الموالية مهما كانت نتائجها في البطولات المحلية.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة المخطط الجديد خلال اجتماع سيعقد في موناكو، شهر أغسطس المقبل، في وقت يلقى فيه معارضة قوية من طرف أندية الدوريين الإنجليزي والإسباني.

وذكرت الصحيفة أن عددا من الأندية تعارض هذه الصيغة الجديدة، من بينها 7 في الدوري الإسباني (أتلتيكو مدريد وفالنسيا وفياريال وملقا..)، مشيرة إلى أنها تلقى تأييدا من طرف ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت وثائق سربت في مايو الماضي، أظهرت تغييرات جذرية على شكل البطولة المستقبلي. وقالت إحدى الوثائق إن ضم كل مجموعة 8 فرق بدلا من 4، سيزيد عدد المباريات إلى 14 لكل فريق، وهو ما يرفع نسبة الأرباح من حقوق البث.