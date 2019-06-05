وبحسب تقارير صحفية، فإن النجم الدنماركي كان متحفظا بشأن مستقبله خلال الأشهر الأخيرة، لكنه لم يجدد عقده الذي ينتهي في سنة 2020 مع الـ"سبيرز".

ويوم الأربعاء، أقر إريكسن إنه يطمح إلى تحد جديد، قائلا: "أحس أني بلغت مرحلة في حياتي، أضحيت أحتاج فيها إلى تجريب أمرا ما، يكون جديدا. وأنا أنظر بتقدير كبير لتجربة توتنهام، لكن أريد أيضا أن أجرب شيئا جديدا".

وبعد 6 سنوات في الفريق، قال إيريكسن إنه يريد اللعب في صفوف النادي الملكي، الذي أعاد مدربه السابق زين الدين زيدان.

وأوضح أن هذا الانتقال يحتاج إلى أن يتصل ريال مدريد بتوتنهام حتى يقول إنه يريد اللاعب، لكنه "لم يفعل ذلك حتى الآن، بحسب ما أعرفه"، حسب إريكسن، الذي أضاف: "إذا لم تكن هناك عروض مغرية، فما الذي يمنع من أن أبقى في توتنهام؟ الأمر يتعلق بالشروط".