وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيريز قرر التكفل برعاية لوبيز، ابن رييس، حتى يبلغ عمر 18 عاما.

ويبلغ لوبيز من العمر 11 عاما، علما أنه يسير على خطى والده الراحل في مسار كرة القدم الاحترافي، حيث يلعب في صفوف ليغانيس، علما أنه وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى أكاديمية ريال مدريد الموسم المقبل.

وتوفي رييس، السبت، عن عمر 35، بعد حادث سير مأساوي، في خبر صادم لعشاق كرة القدم في العالم.

ونشأ اللاعب الراحل في صفوف الفئات العمرية لإشبيلية وانضم إلى الفريق الأول عام 2000، قبل أن ينتقل في 2004 إلى أرسنال الذي أعاره في صيف عام 2006 إلى ريال مدريد لموسم واحد.

وفي 2007، انتقل إلى القطب الثاني للعاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، الذي أعاره أيضا إلى بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعود إلى إشبيلية في شتاء عام 2012، ليستمر مع فريق نشأته حتى صيف 2016، ويتنقل بعد ذلك في أندية أقل شهرة.

وتوج رييس خلال مسيرته بألقاب عدة أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2004، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2005، مع أرسنال، والليغا الإسبانية مع ريال مدريد عام 2007.

وهو يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب "يوروبا ليغ" (5)، إذ توج 3 مرات مع إشبيلية ومرتين مع أتلتيكو مدريد.

وخاض اللاعب 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني بين عامي 2003 و2006 سجل خلالها 5 أهداف، علما أنه توج مع منتخب ما دون 21 عاما بلقب كأس أوروبا 2002.