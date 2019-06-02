ووفقا لتقارير صحفية إنجليزية، تجمع 250 ألف مشجع في شوارع مدينة ليفربول شمالي إنجلترا، للمشاركة في مسيرة أبطال أوروبا، وهي تقريبا نصف التعداد السكاني للمدينة التي يقطنها 552 ألف شخص.

واحتفل اللاعبون والجهاز التدريبي لليفربول بالكأس "الثمينة" من على قمة حافلة حمراء مفتوحة، سارت وسط شوارع ليفربول، مع أمواج حمراء من المشجعين.



وتبادل اللاعبون كأس دوري الأبطال من على فوق الحافلة، ولوحوا بها للجماهير العارمة التي احتشدت لتحية فريقهم الذي أصبح بطل أوروبا مساء السبت.

وأغلقت المدينة عدة محطات للحافلات بسبب مسيرة دوري الأبطال، التي مرت على جميع الشوارع الرئيسية في المدينة.



ووصل طاقم فريق ليفربول لبريطانيا صباح الأحد، محملين ببطولة دوري أبطال أوروبا السادسة بعد انتصارهم على توتنهام بنتيجة 2-0 مساء السبت في مدريد.