وفي الصدام الذي تشهده العاصمة الإسبانية مدريد، يسعى ليفربول إلى الظفر باللقب الأوروبي السادس في مسيرته، فيما يمني مشجعو توتنهام الأنفس بتحقيق أول إنجاز أوروبي في تاريخ النادي.

وأعلن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تشكيلة فريقه، المكونة من:

أليسون بيكر (حارس مرمى)، ترنت ألكسندر أرونولد وفيرجل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون (مدافعون)، جورجينيو فينالدوم وجوردان هندرسون وفابينيو (لاعبو وسط)، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو (مهاجمون).

وفي المقابل، من المنتظر أن يبدأ توتنهام بالتشكيلة التالية:

هوغو لوريس (حارس مرمى)، كيران تريبير وتوبي ألديرفايرلد ويان فيرتونغن وداني روز (مدافعون)، هاري وينكس وموسى سيسوكو وكريستيان إريكسن وديلي ألي وهيونغ مين سون (لاعبو وسط)، هاري كين (مهاجم).

---

توتنهام يسعى للضغط مبكرا على ليفربول لإدراك هدف التعادل، لكن هجومه بلا خطورة تذكر على مرمى بيكر.

انطلاق الشوط الثاني

الحكم ينهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ق38: روبرتسون يعيد الحيوية إلى المباراة بتسديدة قاتلة ينقذها لوريس حارس توتنهام.

ق35: نشاط أكبر لتوتنهام وضغط من الأطراف، لكن الوصول إلى مرمى بيكر لا يزال مستعصيا في ظل تألق فان دايك وماتيب.

الشوط الأول ينتصف.. ليفربول يفرض وجوده ويستهلك الوقت بطريقة إيجابية وتوتنهام بلا حيلة.

ق17: أرنولد يهدد مرمى توتنهام بتسديدة قوية ابتعدت سنتيمترات قليلة عن شباك الحارس الفرنسي.

بعد مرور ربع ساعة.. عودة الهدوء النسبي إلى الفريقين بعد حُمى البداية، اللعب منحصر في وسط الملعب دون خطورة على مرمى بيكر أو لوريس.

10 دقائق من الشوط الأول وتوتنهام يحاول الاستفاقة من صدمة البداية بعد تأخره بهدف مبكر للغاية.

ق1: محمد صلاح يفتتح التسجيل مبكرا لليفربول بهدف من ركلة جزاء.

اللقاء يبدأ ساخنا بعد 24 ثانية والحكم يحتسب ركلة جزاء لليفربول.

الحكم السلوفيني دامير سكومينا يطلق صافرة البداية أمام نحو 60 ألف متفرج في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

لاعبو الفريقين وقفا دقيقة حداد على روح اللاعب الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، الذي توفي السبت في حادث سير.