وانتقل النجم البرازيلي لمدة موسم إلى فريق السيدة العجوز قادما من برشلونة في صيف عام 2016 في صفقة انتقال حر وشارك في 19 مباراة.

ووصل مع اليوفي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي شهد فوز ريال مدريد في النهائي، ثم سمح الفريق الإيطالي بمغادرة ألفيس وانضم البرازيلي إلى باريس سان جرمان في صفقة انتقال حر.

وقال ألفيس في مقابلة مع "ESPN": "في تورينو. قضيت عاما سيئا. شعرت بالخيانة لأنهم وعدوني بأشياء لم أتلقاها. وهذا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث".

وتابع: "لقد كتبت التاريخ مع يوفنتوس ولم يكن هناك شخصا واحدا لا يحبني، كما أنني صنعت العديد من الصداقات، ولكن الأزمة كانت مع من قاموا بنقلي إلى تورينو".

وخلال الحوار، كشف ألفيس عن قصة مثيرة قبل انتقاله إلى صفوف برشلونة عام 2008.

وقال ألفيس، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "أثناء وجودي مع إشبيلية كنت قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد بنسبة 95 بالمئة".

وأضاف: "خوسيه ماريا ديل نيدو رئيس إشبيلية في ذلك الوقت كان رجلا صعبا وأقحم تشلسي في المفاوضات، حيث كان يتفاوض مع ناد واحد ويخبر الآخر أن المنافس مستعد لدفع المزيد من الأموال".

وتابع: "بدأت لعبة الأموال تسيطر على الموقف والأمور أصبحت صعبة للغاية، ثم اتخذت قراري النهائي بالبقاء مع إشبيلية".

وواصل: "لقد كنت قريبا للغاية من الانضمام إلى ريال مدريد، لكن القدر تدخل وأراد أن ألعب مع برشلونة الذي نجحت بصحبته في تحقيق أحلام الطفولة، وتجنب مواجهة الكوابيس في مكان آخر".